Україна може відмінити техогляд для легкових машин

Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ доручив спростити процедуру проходження технічного огляду для легкових автомобілів і вивчити доцільність його проходження.

Про це сказано в повідомленні прес-служби комітету, переданому агентству УНІАН.

«Ніде в Європі немає такого технічного огляду. Наша ідея – цей анахронізм радянської влади взагалі ліквідувати», – зазначив М.БРОДСЬКИЙ.

За його словами, техогляд вимагає збору великої кількості документів і сплати значних сум за послуги. Зокрема, власник автомобіля має надати довідку, що він не був оштрафований за порушення правил дорожнього руху. Якщо ж водієві був виписаний штраф, то йому необхідно надати копію судового рішення про сплату штрафу – інакше він не може пройти техогляд, проте в законодавстві немає жодного акту, відповідно до якого водій може дістати відмову в техогляді на підставі факту несплати штрафу.

Одержати таке судове рішення також проблемно. Прийомні години в суді обмежені. За один прийом водій може тільки подати заяву на видачу копії, а одержати саму копію може лише за два тижні.

За словами М.БРОДСЬКОГО, комітет вивчатиме доцільність проходження техогляду для легкових автомобілів, і в разі потреби винесе на розгляд уряду питання про його відміну.