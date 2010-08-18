Американець, сидячи у в'язниці, одержав новий термін за погрози Обамі

Американець, який відбуває майже 20-річний термін тюремного ув`язнення, примудрився додати до них ще 2,5 року за лист із погрозою вбити президента США Барака Обаму, повідомляє Associated Press.

33-річний Джош Маккалум (Josh McCallum) з 1999 року перебуває в одній з в`язниць штату Міссурі за звинуваченням у крадіжках із зломом.

У серпні 2009 року він відправив до Білого дому лист, в якому, зокрема, зазначалося, що "президента потрібно застрелити". У вівторок федеральний окружний суд в Сент-Луїсі засудив Маккалума, який визнав себе винним, до 2,5 років тюремного ув’язнення.

Цей вирок він почне відбувати тільки з 2018 році, коли закінчиться час його першого покарання, зазначає РІА "Новости".