Американець, сидячи у в'язниці, одержав новий термін за погрози Обамі
23:40, 18 серпня 2010Разное
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Разом - 22 роки
Американець, який відбуває майже 20-річний термін тюремного ув`язнення, примудрився додати до них ще 2,5 року за лист із погрозою вбити президента США Барака Обаму, повідомляє Associated Press.
33-річний Джош Маккалум (Josh McCallum) з 1999 року перебуває в одній з в`язниць штату Міссурі за звинуваченням у крадіжках із зломом.
У серпні 2009 року він відправив до Білого дому лист, в якому, зокрема, зазначалося, що "президента потрібно застрелити". У вівторок федеральний окружний суд в Сент-Луїсі засудив Маккалума, який визнав себе винним, до 2,5 років тюремного ув’язнення.
Цей вирок він почне відбувати тільки з 2018 році, коли закінчиться час його першого покарання, зазначає РІА "Новости".
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