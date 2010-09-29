Семикласника вбило перекладиною від футбольних воріт

У смт Ворохта Івано-Франківської області перекладина від футбольних воріт вбила семикласника.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в головному управлінні МНС в Івано-Франківській області. За наданою інформацією, металева перекладина футбольних воріт впала на учня 7 класу місцевої загальноосвітньої школи, внаслідок чого дитина отримала черепно-мозкову травму. Трагедія сталась вчора, 28 вересня, близько 17.00. За попередньою інформацією, школяр грався на спортивному майданчику, коли погано закріплена металева конструкція впала йому на голову. При транспортуванні до лікарні хлопець помер.

Проводиться розслідування за фактом нещасного випадку.