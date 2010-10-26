Сорос закликає до легалізації марихуани
23:00, 26 жовтня 2010Разное
1108 0
У Каліфорнії відбудеться голосування
Відомий фінансист і філантроп Джордж Сороз закликав американський уряд легалізувати марихуану.
Як повідомляє Бі-бі-сі, в статті, оприлюдненій у журналі Wall Street Journal, Сорос стверджує, що якщо американська влада почне обкладати продаж марихуани податком і контролювати її вживання, то зможе заощадити мільярди доларів.
Він назвав спроби уряду заборонити куріння марихуани марними.
У листопаді в Каліфорнії відбудеться голосування щодо легалізації використання марихуани та виробництва її в невеликих кількостях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter