У новому таджицькому алфавіті не буде чотирьох російських літер

Опубліковано проект нового таджицького алфавіту, повідомляє ІА REGNUM з посиланням на урядову газету "Джумхуріят". У коментарі директор інституту мови і літератури Академії наук Таджикистану Сайфіддін Назарзода мотивував скорочення кількості букв у таджицькому алфавіті з нинішніх 35 до 31.

Зокрема, пропонується виключити з алфавіту букви "Е", "Ё", "Ю" і "Я". На думку Назарзода, ці букви введено в таджицький алфавіт за часів СРСР унаслідок русифікації національних алфавітів. "Ці букви не властиві правилам таджицької мови і їх правопис не відповідає нинішнім нормам", - зазначив науковцям.

У 90-і роки з таджицького алфавіту вже були виключені букви "Ц", "Щ" і "Ь".

Крім того, в таджицькому суспільстві все ще тривають дискусії про повернення на персидське письмо. Щоправда, як заявив нещодавно голова Комітету з термінології при уряді Таджикистану, питання переходу з кирилиці на перське письмо влада Таджикистану не обговорює.