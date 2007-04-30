Мороз закликав депутатів не розслаблятися на вихідні

Наступне засідання Верховної ради відбудеться 4 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ. При цьому він звернувся до народних депутатів, щоб вони залишалися в Києві і були готові протягом півгодини зібратися у парламенті.

Він зазначив, що потреба провести засідання може з’явитися раніше, ніж 4 травня. За його словами, це може бути пов’язано з тим, «наскільки в рамках Конституції і в правовому полі наші колеги по політичному життю» будуть працювати.

За словами О.МОРОЗА, уряд пообіцяв не пізніше 4 травня подати на розгляд парламенту зміни до державного бюджету на 2007 рік, які стосуються соціальної сфери.

Він також додав, що це питання мало розглядатися вже сьогодні, але поки що воно узгоджується в міністерствах та відомствах, щоб все це було згідно з передбаченою процедурою.