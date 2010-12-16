Перекривати дорогу більш як на 15 хвилин – порушення закону. Куди дивиться прокуратура?

Мінімум двічі на день на вулиці Грушевського в центрі столиці можна спостерігати фантастичну картинку, яка може порівнятися хіба що з сеансами Кашпіровського (ну пам`ятаєте, після яких все «розсмоктувалося»): за пару хвилин в самісінькому центрі столиці зникає весь наземний транспорт і настає мертва тиша, - просто як у фантастичних фільмах про апокаліпсис. Потім цю тишу прорізають сирени президентського кортежу, що суне з явно більшою швидкістю, ніж дозволено в населених пунктах. А «швидка допомога», яка віднедавна знову їздить за президентським кортежем, часто навіть не встигає главою держави, котрий поспішає на роботу. Але тільки-но зникає її яскраво-жовтий силует, «чарівник» в міліційній формі змахує своєю паличкою, і Європейська площа стрімко наповнюється сотнями машин, що рвуться надолужити згаяний у вимушеному простої час.

До такої картини вже всі практично звикли, і в останні місяці навіть вщухли клаксони машин, що стояли в пробках, як це було спочатку після інавгурації Януковича.

Хоча, можливо, не гудуть через те, що перекривати рух ДАІ стала, починаючи з сусідніх до маршруту проїзду вулиць. Причому в обох напрямах руху. Тепер гуди - не гуди, президент пробки не побачить і завивання не почує, тобто народ вже немовби і не обурюється, можна збільшити час перекриття і розширити його зону.

Ось навіщо, питається, для проїзду президента в аеропорт «Бориспіль» очищати не тільки попутний, а й зустрічний напрям руху по проспекту Бажана, блокувати всі в`їзди, у тому числі й на Південний міст? І це вранці в годину-пік.

Останнім апофеозом дотримання 33-ї статті Конституції України (яка кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантує, зокрема, свободу пересування) стало 14 грудня. Цього дня глава держави провів традиційний прийом для керівників дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, акредитованих в Україні, в Українському домі, розташованому на Європейській площі. Сам захід був запланований на 17.30, але вже з дев`ятої ранку була перекрита прилегла до Українського дому вулиця Трьохсвятительська, з самого ранку співробітники ДАІ не дозволяли залишати автотранспорт і на встановлених парковках по периметру Європейської площі. Як виявилось, це були тільки «квіточки», порівняно з тим, що почалося ближче до призначеного часу прийому. Близько четвертої години вечора рух по вулицях Хрещатик, Грушевського, Володимирський спуск, Паркова алея у бік Європейської площі було перекрито, пробки розтяглися на кілька кілометрів. Мені «пощастило» спостерігати за однією з них, що розтяглася від Майдану Незалежності до площі Лесі Українки. У цей самий час мій колега «їхав» через Набережне шосе від мосту Метро до Поштової площі чотири години (!).

Так, звичайно, зустріч президента з дипкорпусом – важливий державний захід, що потребує відповідного рівня безпеки. Але не такою ж ціною. Тим більше, без будь-яких попереджень – хоч би повідомлення в пресі про плановані обмеження пересування. Набагато простіше вимахнути «чарівною паличкою» і зупинити людей. І якщо власники автотранспорту переважно витрачають лише свій час і спалюють бензин, то люди в переповненому суспільному транспорті можуть підірвати і здоров`я.

З формально-юридичного погляду теж виникають питання, оскільки відповідно до статті 26 закону України «Про дорожній рух» допускається обмеження руху при проїзді вищих посадовців держави не раніше, ніж за десять хвилин до проїзду, і не більш, ніж три хвилини після проїзду.

Проїздів попереднього президента, які здійснювалися на тій же законодавчій основі, кияни практично не помічали. Як не помічають «світломузики» і помпезних проїздів свого президента чехи, поляки, угорці і навіть французи.

Найстрашніше, що неповага наших «небожителів» до простих громадян, перекидається як вірусна інфекція, і на менших чиновників. Зараз деякі водії з «панськими» номерами або великими грошима дозволяють собі розвернутися через подвійну суцільну, проїхати на червоне світло, а дуже часто і по зустрічній об`їхати пробку! І з кожним днем таких метких водіїв стає все більше.

Якщо така тенденція триватиме, то “столиця європейської держави” перетвориться на місто, де правила дорожнього руху існують тільки на папері.

...Нещодавно повідомлялося, що президентові Державне управління справами за державні кошти купило вертоліт. Планується, що на ньому Янукович літатиме на роботу. От тільки чи виправить це ситуацію, коли інші чиновники «приклад уже взяли»? Та й вертолітний майданчик не поставлять на даху Адміністрації президента, і центр все одно залишиться «заручником» проїздів поважної державної особи.

Олена Горянська