У Молдові з'являться платні автошляхи

У Молдові з`являться платні автомобільні дороги. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді, це передбачають правки до закону про автомобільні дороги, які схвалив парламент. Згідно із змінами, дозволяється будівництво або модернізація платних автомобільних доріг, мостів, шляхопроводів за умови існування альтернативної безплатної автомобільної дороги. Витрати на їх будівництво і утримання компенсуються за рахунок грошей, зібраних за проїзд.

Будівництво, модернізація і використання платних автомобільних доріг у країні можуть здійснюватися на основі концесійних контрактів. Концесієдавцем є центральний галузевий орган у питаннях дорожнього господарства країни.

Також запроваджується нова класифікація автомобільних доріг.

Поправки приводять закон про автомобільні дороги Молдови у відповідність з європейськими нормами і вимогами.