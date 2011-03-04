Як я спостерігав за ввозом-вивозом Азарова в моєму дворі

Учора ввечері, о 21.30 заїжджаю у свій двір по вул. Цитадельній. На в’їзді й у дворі – біло-рожеві пластмасові конуси й машина ДАІ. Паркуватися ніде.

- Хлопці, а що це в нас у дворі відбувається?

- Проводимо заходи, - лаконічно відповів мені даішник.

- Які ще заходи проти ночі?

- Азаров приїжджає...

От жартун, подумав я і поставив машину на сусідній вулиці.

Через годину у дворі вже було дві машини ДАІ. Міліціонери ходили по двору, курили й щось обговорювали.

Приблизно о 23.00 ділянку вулиці, до якої прилягає в’їзд у двір почали ретельно відчищати від залишків снігу мінігрейдером. За технікою слідом ішло кілька чоловік, які «шліфували» недочищений асфальт лопатами й мітлами.

...Зранку прокинувся від скреготіння металу й перегукувань за вікном. Двір набув ідеальної чистоти – ні машин, ні снігу, ні сміття. В’їзд до двору перекрито знаком, а далі, на внутрішній дворовій вулиці – інтенсивні роботи комунальних служб. Вони метуть, гребуть, викидають, вичищають...

Двірничка сказала, що в дитячий садок у нашому дворі мають приїхати Азаров чи Попов.

Близько дев’ятої ранку двір наповнився такою кількістю співробітників правоохоронних органів у формі й просто в чорному одязі, що почав нагадувати Адміністрацію президента перед початком Помаранчевої революції.

На жаль, я пропустив сам в’їзд вельможі у двір, зате спостерігав його тріумфальний виїзд.

Дві даішні машини перекрили вулицю Цитадельну. Міліціонери на тротуарах не давали людям пройти. На чорному мерседесі вельможне “тіло” виїхало з двору в супроводі мінібусика охорони. Заходи завершилися... Що він там рішав у тому дитсадку – це вже інше питання...

Підведемо підсумки.

Двір ніколи таким чистим і прибраним ще не був... Спокій у дворі й на сусідній вулиці охороняли співробітники ДАІ: ні автозлодюг, ні алкоголіків цієї ночі не було.

Тому хотілося, щоб приїзд Миколи Яновича в наш скромний двір став традицією. У дворі ще є багато різної роботи: і під’їзди поремонтувати, і клумби розбити (весна вже йде!), а на асфальтованому спортивному майданчику – створити гарний футбольний газон. Зараз оце збираю побажання в мешканців будинку.

А якщо серйозно, то для забезпечення безпеки (гарне словосполучення) якогось чиновника, котрий існує на наші гроші, виділяються колосальні засоби (матеріальні й людські) навіть у межах одного двору.

Тиждень тому в цьому ж дворі хтось подряпав мою машину. Я викликав даішників, вони склали протокол і по-менторськи мені повідомили, що возитися зі мною в них взагалі немає часу – дуже багато роботи. Тепер я уявляю, яку роботу вони виконують – і вдень, і вночі.

Василь Біленко, киянин