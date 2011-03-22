На монети з фонтану купили два акордеони

На гроші, які черкащани упродовж двох років накидали до світломузичного фонтану в центрі міста, було придбано два акордеони для черкаських музичних шкіл.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор комунального підприємства "Дирекція парків" Олександр РАДУЦЬКИЙ.

За його словами, монети з фонтану дістає КП "Черкасиводоканал", яке його обслуговує. “Накиданого у фонтан за два роки черкащанами і гостями міста грошового дріб’язку вистачило на два акордеони”, - зазначив він.

Світломузичний фонтан було відкрито в Черкасах у сквері за облрадою восени 2008 року. Тоді ж мерія пообіцяла, що гроші, які жителі та гості міста кидатимуть у воду, будуть витрачати на придбання інструментів для музичних шкіл міста.