ВАЗ зіткнувся з мікроавтобусом: є жертви

Сьогодні вночі поблизу села Григорівка Старокостянтинівського району Хмельницької області в результаті дорожньо-транспортної пригоди 2 людей загинули і 2 отримали травми.

Як повідомили УНІАЕ у прес–служба Міністерства з надзвичайних ситуацій, на мосту на автошляху Житомир – Чернівці – Тереблече легковий автомобіль „ВАЗ-2107” зіткнувся із вантажно-пасажирським мікроавтобусом „Пежо”. В результаті ДТП загинули водій і пасажир легковика, а водій та пасажир „Пежо” госпіталізовані до центральної районної лікарні. За попередніми висновками фахівців, водій „ВАЗ” не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху. На місці події працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу на території країни зареєстровано 185 автоаварій, під час яких загинули 27 осіб і 227 отримали травми.