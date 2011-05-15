У Сумах чотири дні знімали з дерева персидського кота

У місті Суми чотири дні знімали з дерева кота: саме стільки часу тварина не могла спуститися з високої липи, на яку його загнали дворові собаки. Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією сайту сумського тижневика «Данкор», весь цей час кіт неймовірно голосно нявкав, заважаючи місцевим жителям.

НП сталася в Роменському мікрорайоні обласного центру: ще 9 травня домашній персидський кіт, який рідко гуляв на вулиці, вийшов на прогулянку й відразу зазнав атаки бездомних собак, які загнали його на дерево. Липа, якій вже років 50, має дуже високий і при цьому «голий» стовбур. Із переляку, піднявшись майже на саму верхівку дерева, злізти з нього кіт вже не зміг. А тут ще зграя круків налетіла на нього й почала клювати.

Власники кота й місцеві жителі спочатку своїми силами намагалися спустити тварину на землю, але марно. Потім вони звернулися до сумського товариства захисту тварин, волонтери якого подзвонили в МНС на службу «101» із проханням допомогти зняти тварину. Але рятувальники відповіли, що такими питаннями не займаються і порадили подзвонити в аварійну службу міськвиконкому. Там теж нічим допомогти не змогли.

У четвер, 12 травня на місце викликали альпіністів, а й завойовники гір не допомогли: повторити маршрут кота людині виявилося не під силу, й на половині маршруту альпініст зійшов із дистанції. Зняти кота з дерева вдалося лише в п`ятницю, 13 травня. Це зробили за допомогою автовежі.