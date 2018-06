Американський композитор вчинив самогубство

Американський композитор і продюсер Джозеф Брукс, володар премій Grammy і "Оскар", вчинив самогубство в неділю в Нью-Йорку, повідомляє Associated Press.

Поліція виявила тіло 73-річного Брукса з целофановим пактом на голові та рушником на шиї в його квартирі на Манхеттены. Поліцейські також знайшли балон з гелієм з прикріпленим до неї шлангом і передсмертну записку композитора. Зміст записки не розголошується.

За даними AP, в 2009 році Брукс був арештований за звинуваченням у зґвалтуванні жінок, яких він запрошував до себе додому під приводом прослуховування. Композитор помер до початку судового процесу у цій справі.

Брукс, нагадує РІА "Новости", одержав премії Grammy і "Оскар"в 1977 року за пісню "You Light Up My Life" ("Ти освітила життя мою"). Композитор також написав сценарій і виступив продюсером однойменного фільму.