Наразі триває 0-й сезон Mecha Break.

Розробники з Amazing Seasun випустили Mecha Break, безкоштовний мультиплеєрний бойовик, натхненний Titanfall 2 і Armored Core.

У перші 10 хвилин після релізу гру запустили понад 50 тисяч осіб одночасно. Її запуск супроводжується Season 0, який пропонує повно сезонних активностей і нагород.

У грі є кілька режимів: командні бої 3 на 3 і 6 на 6, а також формат у дусі extraction-шутерів, де команди шукають ресурси і намагаються евакуюватися.

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На старті доступно 15 унікальних хутра (у грі вони називаються Strikers), кожен зі своїм стилем бою, зброєю і здібностями.

Велика частина уваги приділяється кастомізації: можна налаштовувати як самих мехів (зовнішність, деталі, спорядження), так і своїх пілотів.

Персонажі живуть на базі, де можна змінити декор і взаємодіяти з оточенням: від анімацій до, як стверджують розробники, "інтерактивних космічних туалетів".

Розробники окремо підкреслюють, що ти граєш не за меха, а саме за пілота, це впливає на подачу сюжету і механіку прогресу.

Однак ще до релізу гравці відзначали агресивну монетизацію. У грі безліч валют, преміальних рівнів, скінів і щоденних активностей, усе в дусі мобільних F2P-ігор.

Гра використовує сезонну модель із поступовим введенням контенту: карти, мехи, режими та івенти додаватимуться поетапно. Уже відомо, що розробники планують розширювати механіку пілотів і розвивати сюжетну лінію в майбутніх сезонах.

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