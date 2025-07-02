Розробники з Amazing Seasun випустили Mecha Break, безкоштовний мультиплеєрний бойовик, натхненний Titanfall 2 і Armored Core.
У перші 10 хвилин після релізу гру запустили понад 50 тисяч осіб одночасно. Її запуск супроводжується Season 0, який пропонує повно сезонних активностей і нагород.
У грі є кілька режимів: командні бої 3 на 3 і 6 на 6, а також формат у дусі extraction-шутерів, де команди шукають ресурси і намагаються евакуюватися.
На старті доступно 15 унікальних хутра (у грі вони називаються Strikers), кожен зі своїм стилем бою, зброєю і здібностями.
Велика частина уваги приділяється кастомізації: можна налаштовувати як самих мехів (зовнішність, деталі, спорядження), так і своїх пілотів.
Персонажі живуть на базі, де можна змінити декор і взаємодіяти з оточенням: від анімацій до, як стверджують розробники, "інтерактивних космічних туалетів".
Розробники окремо підкреслюють, що ти граєш не за меха, а саме за пілота, це впливає на подачу сюжету і механіку прогресу.
Однак ще до релізу гравці відзначали агресивну монетизацію. У грі безліч валют, преміальних рівнів, скінів і щоденних активностей, усе в дусі мобільних F2P-ігор.
Гра використовує сезонну модель із поступовим введенням контенту: карти, мехи, режими та івенти додаватимуться поетапно. Уже відомо, що розробники планують розширювати механіку пілотів і розвивати сюжетну лінію в майбутніх сезонах.
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