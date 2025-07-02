Образи стануть доступними 5 липня.

Activision анонсувала чергове поповнення в лінійці кросоверних скінів Call of Duty, цього разу героями стали персонажі мультсеріалу Beavis and Butt-Head. Вони з'являться в Warzone і Black Ops 6 вже цього тижня, як частина оновлення Season 4 Reloaded.

Івент стартує 2 липня, а сам набір із Beavis and Butt-Head надійде в продаж 5 липня. Він буде доступний у складі платного набору Tracer Pack, до якого увійдуть два скіни - Recon Beavis і Infil Butt-Head, а також три унікальних креслення зброї:

CR-56 AMAX "T.P Destroyer"

KSV SMG "Suck Less"

Feng 82 LMG "Cornholio's Wrath"

Крім того, до комплекту включено добивання Kick 'em in the Nads!, брелок Nacho Devil та інші косметичні предмети.

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Вартість набору поки не оголошена, але аналогічні колаборації зазвичай коштують у районі 25-30 доларів.

Разом із виходом набору в грі з'явиться і спеціальна бойова перепустка, прив'язана до події, у якій можна буде розблокувати додаткові предмети, включно з персонажами Coach і Todd з оригінального мультсеріалу.

Додавання Beavis і Butt-Head приурочено до виходу нового сезону мультсеріалу на Comedy Central, над яким працює оригінальний автор шоу Майк Джадж.

Раніше ми розповідали, що гравці в Call of Duty: Black Ops 6 скаржаться на скіни з серіалу "Гра в кальмара". Тепер дуже важко відрізнити ворога від союзника, діляться користувачі.

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