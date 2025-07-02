Висунуто нову теорію, яка кинула виклик усьому, що відомо науці.

Схоже, людство помиляється з 1905 року, бо думало, що живе у всесвіті, який складається з трьох просторових вимірів і одного часового.

Ця думка була встановлена Альбертом Ейнштейном і стала доволі звичною, доки не була висунута нова теорія, яка кинула виклик усьому, що відомо науці, пише Ecoticias. Видання зазначило, що все це почалося з фізика Гюнтера Клетечки з Університету Аляски у Фербенксі, який розробив нову теорію, що зруйнувала теперішні пояснення про виміри часу.

Так, за його словами, час - це не одна пряма лінія, що перетинає всесвіт, а багатовимірний простір із трьома різними осями.

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Він також стверджує, що простір, який ми завжди вважали фундаментальним, буде всього лише наслідком, що виникає внаслідок цього тривимірного часу.

Видання зазначило, що на перший погляд це може здатися дивним, проте Клетечка представляє точні математичні моделі, щоб довести властивості відомих субатомних частинок і навіть для частинок, які вчені поки що не змогли виміряти.

"Якщо все це підтвердиться, його теорія може переписати основи сучасної фізики", - написало видання.

Згідно з новою теорією Клетечки, час, а не простір, є істинним полотном, на якому намальовано всесвіт. У той час як Ейнштейн об'єднав простір і час в єдину структуру, звану просторово-часовою. Нова модель передбачає, що простір походить від часу, а не є рівним йому за важливістю.

Замість того, щоб слідувати тільки одній лінії з минулого в майбутнє, як усі роблять досі, ми могли б рухатися в трьох часових напрямках. Іншими словами, у нас було б:

перша лінія, яка була б прямою лінією, яку ми знаємо;

друга дозволила б нам отримати доступ до альтернативних версій того самого моменту. Це якби ми могли повернутися в певний день і дізнатися, яким він був би, якби ми зробили інший вибір;

а третій часовий вимір дозволив би перейти між цими різними можливостями.

Ця теорія настільки вражає, що перегукується з такими концепціями, як мультивсесвіт і подорожі в часі, але вона вирізняється тим, що має під собою математичну структуру і не порушує принципу причини та наслідку.

Якщо ця теорія так добре розроблена, як можливо, що людство помилялося з 1905 року? Виявляється, коли Ейнштейн презентував свої революційні ідеї про простір і час за допомогою спеціальної, а потім загальної теорії відносності, він змінив правила гри: час перестав бути фіксованим і почав залежати від руху і гравітації.

А тепер Клетечка привніс зовсім іншу точку зору. За його словами, те, як ми ставимося до часу зараз, занадто спрощено. Іншими словами, проблема не в самій відносності, а в тому, як ми розуміємо, що справді важливо у всій цій історії.

Його пропозиція відкриває цікаві двері для вирішення деяких із найбільших головних болів у сучасній фізиці.

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