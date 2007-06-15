Мороз у Київському університеті (4 фото)

20:05, 15 червня 2007
Разное
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Відбулася зустріч з молодими ученими

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр Мороз та міністр освіти і науки України Станіслав Ніколаєнко під час зустрічі з молодими ученими у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка в Києві у п`ятницю, 15 червня 2007 р.

У ході зустрічі С.Ніколаєнко зазначив, що нинішня політична ситуація не дозволяє урядові так, як хотілося б, реагувати на виклики часу в області науки та освіти. За його словами, у майбутньому держбюджеті передбачатимуться кошти для стажування учених за кордоном, які зможуть протягом року або двох стажуватись у кращих закордонних навчальних закладах і працювати в лабораторіях.

Зустріч голови Верховної Ради України V скликання Олександра Мороза та міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка з молодими ученими у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка в Києві у п’ятницю, 15 червня 2007 р.

Зустріч голови Верховної Ради України V скликання Олександра Мороза та міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка з молодими ученими у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка в Києві у п’ятницю, 15 червня 2007 р.

Зустріч голови Верховної Ради України V скликання Олександра Мороза та міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка з молодими ученими у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка в Києві у п’ятницю, 15 червня 2007 р.

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр Мороз на зустрічі з молодими ученими у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка в Києві у п’ятницю, 15 червня 2007 р.

Фото Анастасії Сироткіної / POOL / УНІАН

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