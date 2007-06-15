Мороз у Київському університеті (4 фото)

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр Мороз та міністр освіти і науки України Станіслав Ніколаєнко під час зустрічі з молодими ученими у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка в Києві у п`ятницю, 15 червня 2007 р.

У ході зустрічі С.Ніколаєнко зазначив, що нинішня політична ситуація не дозволяє урядові так, як хотілося б, реагувати на виклики часу в області науки та освіти. За його словами, у майбутньому держбюджеті передбачатимуться кошти для стажування учених за кордоном, які зможуть протягом року або двох стажуватись у кращих закордонних навчальних закладах і працювати в лабораторіях.

Фото Анастасії Сироткіної / POOL / УНІАН