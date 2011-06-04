Названо переможців Prime Yalta Rally 2011

Екіпаж з Фінляндії у складі Юхо ХЯННІНЕНА і Мікко МАРККУЛА, що виступали на чеському автомобілі «Шкода», став переможцем Prime Yalta Rally 2011 - IV етапу серії Intercontinental Rally Challenge.

Як передає кореспондент УНІАН, француз Брайан БУФФ’Є посів друге місце у підсумковій класифікації. Бронза - у чеха Яна КОПЕЦЬКІ.

Підсумки змагань, що проходили з 2 червня, підбили сьогодні увечері.

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ заявив на церемонії закриття Prime Yalta Rally 2011, що нинішні перегони стали знаковою подією для півострова. «Змагання (завдяки трансляції на телеканалі Eurosport - УНІАН) бачили більше 250 мільйонів глядачів», - сказав він.

У Prime Yalta Rally 2011, включених цього року в календар Intercontinental Rally Challenge, брали участь 87 екіпажів з 21 країни.