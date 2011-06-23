Нацбанк у червні стрімко витрачає валютні резерви?

Голова групи радників голови Національного банку України (НБУ) Валерій Литвицький озвучив минулої середи інформацію, яка сполошила фінансові кола країни.

Він, зокрема, розповів журналістам, що на сьогодні валові валютні резерви в Україні становлять 37,8 млрд. дол., з них чисті резерви - тільки 21,4 млрд. дол. Крім того, Литвицький повідомив, що сальдо інтервенцій з початку року залишається позитивним - близько 500 млн. дол.

При цьому він поспішив заспокоїти громадськість, заявивши, що на валютному ринку все під контролем Нацбанку. «На валютному ринку ситуація, яка склалася, знаходиться під повним контролем. Значних коливань ми не спостерігаємо. Фундаментальні чинники впливу на ситуацію залишаються сприятливими», - запевнив головний радник.

Проте саме наведені Литвицьким цифри викликали велике занепокоєння у фінансових експертів. Була, зокрема, порівняна названа ним величина сальдо інтервенцій з початку року в 500 млн. дол. з оприлюдненою раніше Нацбанком інформацією про те, що за січень-травень поточного року він скупив до резервів 1,7 млрд. дол.

Різниця двох цих чисел показує, що за період з 1 по 22 червня негативне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку досягло близько 1,2 млрд. дол. Тобто, таку суму регулятор витратив із своїх золотовалютних резервів на підтримку гривні від девальвації.

Утім, є ще один спосіб одержати приблизно таку ж величину ймовірних витрат Набанком золотовалютних резервів у червні. Зокрема, за даними НБУ, розмір цих резервів на кінець травня 2011 року дорівнював 37 867,5 млн. дол. США.

А станом на 22 червня, як стверджує Литвицький, резерви становили 37,8 млрд. дол. Тобто, вони залишилися приблизно на колишньому рівні. Але відомо, що 10 червня Україна розмістила єврооблігації на суму 1,25 млрд. доларів США.

Отже, на цю величину повинні були збільшитися і валютні резерви.

Але якщо такого не відбулося, значить, до 22 червня валютні резерви витрачалися приблизно на суму їх приросту на початку місяця - в 1,25 млрд. дол.

Є кілька причин для таких неприємних тенденцій. Це підвищений попит населення на готівкову валюту, який спостерігається в Україні вже кілька останніх місяців поспіль. Ще відтік депозитів з банківської системи, викликаний зниженням депозитних ставок до рівнів, набагато менше інфляції, і повернення кредитів українськими компаніями. Також у 2011 році швидкими темпами зростає негативне сальдо зовнішньої торгівлі - імпорт дедалі сильніше обганяє експорт.

Причому, вельми тривожна ситуація в цьому аспекті спостерігалася вже в травні, коли золотовалютні резерви скоротилися на 484 млн. дол.

Точні фінансові показники за червень - зокрема, по інтервенціях на міжбанку і розмірах золотовалютних резервів - Нацбанк оприлюднить лише до кінця першої декади липня. Проте наведені вище рохрахунки на основі інформації від Литвицького навіюють дуже тривожні передчуття.

Чи не почнеться потужна девальвація гривні, яку економічні експерти пророкують на осінь нинішнього року, ще раніше? Вже влітку? Наприклад, у серпні - як 1998 року?

Аркадій Кашуба