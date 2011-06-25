Новий закон змінює функції ДАІ

Усунення надмірного держрегулювання у сфері автоперевезень зменшить кількість непотрібних перевірок.

Про це на брифінгу заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Кімова, повідомляє прес-служба Президента України.

«В Адміністрації Президента сподіваються, що Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» буде розглянуто у другому читанні до кінця поточної сесії Верховної Ради», - зауважила І.АКІМОВА.

«Цей закон суттєво спрощує регулювання питання техогляду, з яким стикається будь-який власник легкового авто чи вантажного транспорту», - зауважила І.АКІМОВА. «Він пропонує вивести з-під технічного контролю всі легкові автомобілі, незалежно від терміну їх експлуатації, крім тих, які використовуються у комерційних цілях», - уточнила вона.

Перший заступник глави Адміністрації також зазначила, що документ чітко визначає терміни та періодичність проходження такого контролю іншими транспортними засобами.

Крім того, новим законом змінюються функції Державної автомобільної інспекції. «Після ухвалення цього закону вона буде усунута від проведення процедури такого контролю. Її функції та повноваження зміняться. ДАІ вестиме реєстр обов’язкового технічного контролю, здійснюватиме необхідні заходи з відстеження виконання цього закону, створюватиме та підтримуватиме загальнодержавну базу даних», - підкреслила І.АКІМОВА.

Щодо контролю та проведення техогляду, перший заступник Глави Адміністрації зазначила, що віднині його здійснюватимуть групи господарчих суб’єктів, у яких матеріально-технічна база відповідатиме нормам закону, а відповідальність за проходження техогляду перекладається на договори обов’язкового страхування - страхова компанія не має права видавати поліс тим суб’єктам, які зобов’язані проходити техогляд, але не зробили цього, наголосила І.АКІМОВА.

Крім того, підкреслила перший заступник глави Адміністрації, закон знімає зобов’язання щодо наявності у водія дорожніх документів та нотаріально завіреної довіреності. «Як ви розумієте, це зменшує кількість непотрібних перевірок, які пов’язані з корупційними діями і викликають не лише незручності, а й справедливе обурення громадян», - констатувала вона.