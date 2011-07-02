Чарівник Путін і брати Грімм з Межигір'я

(Післямова до подій національного масштабу в Росії і Україні) Як керувати народом, державою? Вирішувати проблеми, виклики? Радячись з людьми, або таємно, «під килимом», як говорив мій знайомий генерал із спецслужб: «вузьким колом обмежених осіб»? А стилістично як: або силою і страхом, або турботою і любов`ю. Інше, в принципі, не дано... Ну а все-таки, як краще? Наприклад, Наполеон писав: «Якщо тебе всі люблять, то царювання не вдалося». Відповідаючи на ці наївні питання можна зрозуміти, як працюють «повідні паси» соціального менеджменту в Києві і Москві, і чому, як писав екс-президент Леонід Кучма «Україна - не Росія».

Події національного масштабу

У Києві і в Москві, майже в один і той же день і годину відбулися (ви тільки не смійтеся, читач) важливі події національного масштабу, які стали предметом наукових дискусій, кухонних пліток, розмов обивателів, письменницьких шедеврів «акул пера». Ще раз, (повторюю, ви тільки не смійтеся, читач), і все тому, що відлуння цих подій заспокоїло, але і роздражнило громадську думку, вплинуло на масову свідомість, на вирішення доленосних проблем впливу світової фінансової кризи на політичну ситуацію, довіри до національної валюти і збереження банківської системи, відповідно в Росії, і в Україні.

Що ж це за події?

Чарівник Путін відвідав Попелюшку в Бурятії Вчора прем`єр-міністр уряду РФ Володимир Путін приїхав в бурятське село Тугнуй - в гості до дівчинки Даші Варфоломєєвої, що отримала три роки тому в подарунок від голови уряду «плаття як у Попелюшки».

Голова уряду, якого про цей подарунок Даша попросила в прямому ефірі програми, «Разговор с Владимиром Путиным» у 2008 році, запросив дівчинку до Москви, до себе в гості, на чай. Під час бесіди Даша і її рідні розповіли про труднощі, яких зазнали мешканці селища Тугнуй.

Візит ввічливості зробив і Путін, спустився з небес, прилетівши в село на вертольоті. Дівчинка Даша і її родичі пригощали прем`єра сподіваємося і національними бурятськими блюдами.

Всі російські федеральні, маленькі кабельні, відомчі, обласні, муніципальні телевізійні канали, по кілька разів за день показують теплу, домашню обстановку і чаювання прем`єра з дівчинкою-Попелюшкою. Потім глава уряду оглянув майже готовий комплекс в селищі - він включає нову школу з блоком передшкільної підготовки, спортмайданчик, студію запису, бібліотеку і спортзал. От власне і все.

Хоча не все. У Росії ще зразковий мільйон сіл, в яких живуть маленькі дівчатка і теж бажають стати Попелюшками і надіти плаття і туфельки від прем`єр-міністра країни.

В цей час в Україні Приблизно в цей же час, щоправда, трьома днями раніше, в Україні всі телевізійні канали показували публіцистично-художній фільм, історичну зустріч в резиденції «Межигір`я» президента Віктора Федоровича Януковича з групою відомих, маловідомих і зовсім невідомих телевізійних зірок і журналістів.

Президент України викурив «люльку миру», закрив політичний ящик пандори під назвою «справа була в Межигір`ї». А головне, громадяни країни дізналися, що економічні проблеми в Україні – це зовсім не біда, а всього лише «поворотний пункт» в рішенні екзистенціального вибору українського народу. Народ побачив, послухав і навряд чи що зрозумів. Втім, про це пізніше.

Стилістика російської влади. Аксіомою є те, що політична брехня природна, оскільки всі політики брешуть. Втім, існує і приклад логічного парадоксу, наприклад: «всі політики брешуть, сказав український політик».

Природно і те, що брехнею можна розмахувати як дубиною, вирішуючи підлі проблеми влади. Але є брехня людинолюбна і навіть приносить людям задоволення. Пам`ятайте: «я сам обманываться рад» або ще талановитіше у Бомарше: «честь божевільному, який навіє людству сон золотий».

Так хто і як керує Росією? Російські ЗМІ – це стероїди, які накачують м`язи влади. Телебачення – головний транслятор російської влади. Але телевізійна картинка дає інформацію лише про тих, що виконує і хто віддає накази. А хто придумує правильні рішення, російський обиватель ніколи не дізнається.

Обличчя російської влади – це тільки і ніхто інший, як прем`єр Володимир Путін і президент Дмитро Медведєв. Але навряд чи російський обиватель сприймає своїх лідерів як людей собі подібних. Замість реальних «чєловєков», глядач-виборець бачить героїв. Це два дуже рішучих і суворих чоловіка, які все знають, про все піклуються, ухвалюють рішення і контролюють їхнє виконання. Вони суворі, але справедливі.

Медведєв, як і належить президентові сидить в Кремлі, і у царственій позі приймає міністрів. Телеглядач не знає, що там говорить міністр, але точно знає, що говорить президент.

На відміну від Медведєва, Володимир Путін в телевізійних картинках людина, яка завжди пересувається по країні. Його образ або Рембо, або американського кіношного героя Бетмана!

У телевізорі, прем`єр-міністр Росії, в скрутну хвилину приходить на допомогу всім стражденним. Те, чого немає. І всі росіяни знають, що Володимир Володимирович, навчаючись досконалості свого тіла досконало опанував біологію, математику, право, менеджмент, а також історію, географію, набув шпигунських здібностей: диверсії, злам охоронних систем, він «фахівець із спілкування» і національний лідер Росії.

Його навіть показують до пояса голим. Його м`язистий борцівський торс подобається не лише жінкам, але і всім слабким, убогим. Путін - сильний, сміливий, переможе зло, він не боїться тигра.

Але все одно, Володимир Путін нереальний, він віртуальна людина. Симулякр. Те, чого немає, а придумане ЗМІ. Його ніколи не покажуть удома, в сім`ї, з доньками. Але «своїм» його зробили політтехнологи - Путін такий як всі, тому що у нього є собака Коні. Вона - незмінний герой всіх політичних телевізійних репортажів за участі Путіна.

Телеглядачі бачать, як прем`єр-міністр гладить тигра, якого йому подарували. Ось подивитеся на тигра! Бачите як добре тигрові, який добрий Володимир Путін, - він і Вас пошкодує і погладить, якщо ви вірите і підтримуєте владу! А ошийник на собаці Коні дозволяє не лише виявити, куди вона втекла, але і натякає, що і за вами стежать, як за оруелловськими героями.

Російське телебачення показує людей влади – Дмитра Медведєва і Володимира Путіна, які ніколи ні і не перед ким не несуть відповідальності. Вони прийшли надовго. Система влади така, що вони контролюють все. Їх не можна перевірити, тому що в Росії немає політичного або правового механізму який хоча б мовою, ні, не політики, а хоч би мистецтва повідав: погано або добре керує народом російська влада? Правда, каюся, нещодавно бачив фільм Лунгина «Цар» про Івана Грозного.

Успіх російської влади в тому, що вона закрита, вона підкилимова. Її успішність прямопропорційна світовим цінам на нафту і газ. Її головне надзавдання - дати народу упевненість в завтрашньому дні. У російської влади рекламна мова, більше того – геральдична мова, мова символів.

Це образ російської влади. Влада рекламує ідею - у нас все гаразд. Дає установку - ми єдина захисниця добра і світла. Ми переможемо, ми відмінимо долар, замінимо його юанем, а рубль зробимо світовою валютою.

Головне слово-пароль влади – «стабільність», хоча в Росії давно говорять про політичний застій. Стабільність - це ідеологічна ікона, на яку працюють політики, вчені і діячі мистецтва, а головне, звичайно, піарники.

Народу надійно втовкмачили - навкруги вороги, (окрім Венесуели і Нікарагуа), а Росія - острівець спокою. Такий собі сеанс масового гіпнозу Кашпіровського. Тому російська влада керує демобілізованою масою з розсіяною, мерехтливою, рекламною свідомістю. І тому народу веселіше стає, коли Володимир Володимирович Путін п`є чай з дівчинкою Попелюшкою в бурятському селі.

У Україні не так, все по-іншому Коли я дивився історичну зустріч «українського журналістського бомонду» (серед них були і іноземці, преторианці слова в чужій країні), то пригадав слова відомого американського економіста, людини, чий вплив більший, ніж у президента США, Алана Грінспена, який говорив: «якщо вам здається, що я висловився ясно, значить, ви мене неправильно зрозуміли».

Президент України на мене справив враження такого безпроблемного політика, казкаря, дідуся своїх онуків, «старшого» з братів Грімм. Тиша і благодать в Україні. Сонце сходить і заходить. Кури клюють зерно, корови дають молоко, сталевари варять метал, депутати приймають закони, президент живе, бігає по пенечкам і їздить вранці на роботу.

Але наш український обиватель не повірив. І навряд чи український телеглядач-виборець «проковтнув» все те, що наговорив президент України в діалозі з «акулами пера», які забули з собою узяти те саме гостре пір`я. Пам`ятаю, дивився якийсь радянський, пропагандистський художній фільм. І хочу «в твердій пам`яті і відверто» заявити, (послухавши президента країни) услід за головною героїнею фільму фанатичкою-комсомолкою: «Я теж вірю, що наступить час, коли не тільки український народ, але і я особисто, як і мої діти і внуки будемо щасливими і багатими».

Замість висновків Державний PR, зустріч президента України з журналістами в Межигір`ї можна оцінювати діалектично. Пам`ятаєте, як за радянських часів, «з одного боку, з іншого боку». Екс-державний секретар США Кандоліза Райс давно, мабуть спеціально, на випадок, що коли-небудь і Віктор Федорович прочитає, говорила: «якщо з Вами всі згодні – ви в поганій компанії».

Очевидно, що людині властиво шукати точки стабільності, але їх в реальності, і в свідомості немає. А великий філолог, енциклопедист, наш з Вами сучасник Сергій Аверінцев сказав про це так: «глибина суперечностей і є наше багатство». Тому є ще одна аксіома: тільки той політик, хто уміє виходити з безвихідного положення, і є справжній політик.

Можна зрозуміти поведінку і стилістику президента, але не журналістів. Але мета PR-акції не досягнута. Тема Межигір`я не знята. Вона залишилася в суспільній свідомості і суспільній моралі гнійною занозою, від якої йде той самий корупційний дух, з яким декларативно бореться Віктор Янукович.

Україна дійсно - не Росія. У нас був Майдан. В Україні поки що обирають президентів, а не призначають.

Напевно, тому в Росії вважають, що краще показувати напівголого прем`єр-міністра з тигром, собаку Коні, дівчинку Попелюшку з Володимиром Путіном.

А в Україні проводять телевізійні шоу, під час яких влада переконує народ в тому, що демократія, прозорість влади – пустий звук. Розповідають нам, що щасливі люди добре сплять, а українець створений для щастя і сексу як птаха для польоту, як кролик для відтворення м`яса. Загалом, все в політиці старовинне, як тексти Святого Писання, як, втім, і все сучасно і актуально - як заголовки уранішніх газет.

Віктор Тимошенко, Москва-Київ