Янукович хвалиться тим, чого потрібно соромитися

У перший робочий день нинішнього тижня президент Віктор Янукович приймав високого гостя – президента Кіпру Дімітріса Хрістофіаса. І як заведено в подібних ситуаціях, лідери дали спільну прес-конференцію журналістам, на якій спробували розповісти про якісь хороші моменти в співпраці двох країн.

Проте Віктор Федорович не придумав нічого кращого, як спробувати виставити у райдужному світлі ситуацію з взаємними інвестиціями між Україною й Кіпром. «Сьогодні в Україну Кіпр інвестував близько 11 млрд. дол., і за участю цього капіталу в нашій державі створено більше 3 тис. підприємств. У свою чергу Україна інвестувала в Республіку Кіпр близько 6,5 млрд. дол. Це майже вполовину менше, але ми також вважаємо, що у нас є бажання вигідні для України проекти інвестувати до Кіпру», - відзначив, зокрема, він.

При цьому український президент підкреслив, що Кіпр є стратегічним партнером для України в питанні залучення інвестицій, і додав, що керівники країни домовилися розширити договірну базу й економічне співробітництво.

Янукович не став вдаватися в деталі, що описують суть як інвестицій з Кіпру до України, так і інвестицій з України до Кіпру. Також він «через скромність» не повідомив про те, що за обсягами прямих іноземних інвестицій до України маленький острів Кіпр загадковим чином вже давно є лідером, помітно обігнавши такі крупні держави як США, Японію, Німеччину й Росію. Крім того, і за розмірами прямих інвестицій з України також саме Республіка Кіпр знаходиться на першій позиції – причому, з величезним відривом від найближчих переслідувачів.

Але й без цих роз'яснень усім експертам і політикам чудово відомо, що пишатися такою картиною з інвестиціями до Кіпру і з Кіпру українському уряду ніяк не можна. Навпаки, ця картина вельми ганебна і шкідлива для України.

Отже, що собою представляють прямі інвестиції з України до Кіпру? Станом на 1 квітня 2011 року їх величина складає 6 379,0 млн. дол. Для порівняння: на другому місці стоїть Росія, в яку з України інвестовано всього 201,3 млн. дол. Дивна ситуація чи не так?

Проте цьому є просте пояснення. Інвестиції з України до Кіпру в такому величезному об'ємі виникли, можна сказати, одномоментно. Відбулося таке «диво» в другій половині 2007 року. Наприклад, на 1 липня 2007 року ці інвестиції складали лише 263,1 млн. дол., а на 1 січня 2008 року – вже 5 825,5 млн. дол.

Інвестувала ж тоді свої мільярди до Кіпру, головним чином, єдина українська структура - компанія SCM, що належить найбагатшому українцеві і парламентарію з фракції Партії регіонів Рінату Ахметову. «Ми не виводили за кордон гроші, не перенаправили за кордон фінансові потоки наших підприємств, не вивозили з України наші заводи. Ми передали акції наших українських підприємств нашим дочірнім європейським компаніям», - так, намагаючись виправдатися, прокоментували ситуацію представники компанії SCM. Причому, в компанії спростували можливість виведення коштів через політичну кон'юнктуру в країні. Але ніхто в Україні не сумнівався, що саме у зв'язку з побоюваннями Ахметова за свої активи після приходу на посаду прем'єр-міністра Тимошенко були тоді заховані на кіпрський офшор папери SCM.

Що стосується так званих прямих інвестицій з Кіпру до України, то з ними теж усе гранично ясно. Лідером за величиною прямих іноземних інвестицій до України цей острів став також у 2007 році, обігнавши тоді Німеччину. На 1 квітня 2011 року «кіпріоти» вклали в Україну 10 665,0 млн. дол., на другому місці - Німеччина з 7 153,4 млн. дол., з яких, до того ж, 4,8 млрд. дол. внесено компанією «Mittal Steel» за купівлю в 2005 році комбінату «Криворіжсталь».

Становлять же інвестиції з Кіпру до України гроші, в основному, українських бізнесменів, переведених раніше на цей офшор з метою ухилення від сплати податків в Україні. Потім ці «брудні» гроші «відмиваються» під виглядом прямих іноземних інвестицій. І все це також добре відомо як українським, так і іноземним експертам. «Кіпр давно перетворився на найбільшого інвестора української економіки: з цієї країни інвестовано більше 8,5 мільярдів доларів. А з України до Кіпру, за даними офіційної статистики, тільки прямих інвестицій - 6,3 мільярда доларів. Усім зрозуміло, що ці інвестиції - кошти українських підприємств, які уникають оподаткування», - чесно зізнався в грудні минулого року віце-прем'єр Сергій Тігіпко.

Причому, українські парламентарії робили раніше спроби денонсувати угоду Радянського Союзу з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування, яке дозволяло українським підприємцям уникати оподаткування. Але кожного разу їм це не вдавалося.

Наприклад, це питання було винесене на голосування Верховної Ради в грудні 2008 року. Але підтримали тоді ідею ліквідації кіпрського офшору лише фракції БЮТ (152 голоси) і частково «Наша Україна» (58 голосів). Проти цього виступили одноголосно «регіонали» і комуністи, а фракція Блоку Литвина дала лише один голос за денонсацію угоди з Кіпром.

Як бачимо, ситуація з кіпрськими інвестиціями вельми неприваблива. Тому президент Янукович вчинив вельми необачно, почавши розповідати у понеділок при зустрічі з кіпрським колегою про «успіхи» в обміні інвестиціями України й Кіпру. Хвалитися тут абсолютно немає чим, зате є, чого соромитися і від чого слід позбавлятися якнайскоріше.

Аркадій Кашуба