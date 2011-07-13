Київський губернатор поставив області «головне завдання»

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявив про проведення перевірок у всіх оздоровчих, лікувальних, геріатричних, інтернатних закладів області на предмет дотримання протипожежної безпеки та запобігання іншим надзвичайним ситуаціям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, про це А.ПРИСЯЖНЮК поінформував під час сьогоднішньої робочої поїздки до Сквирського району Київщини.

«Ніхто не застрахований від тих подій, що сталися у Рівненській області, однак наше завдання - мінімізувати ці ризики та створити всі умови для оперативної ліквідації, не дай Боже, таких подій», - зазначив губернатор (у ніч на 10 липня у с. Біле на Рівненщині у будівлі Дубровицького районного територіального центру надання соціального обслуговування виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 16 людей похилого віку – УНІАН).

Також А.ПРИСЯЖНЮК взяв участь у відкритті двох газорозподільних станцій у Сквирському районі, де газ отримали чотири населені пункти, та пообіцяв, що до кінця року 98% Київщини буде газифіковано.

Крім того, на зустрічі з громадою району голова КОДА зазначив, що головним завданням в області є збір врожаю. Для цього на Київщині створено штаб, який миттєво реагує на ситуацію під час жнив, зокрема, забезпечує оперативну взаємодію районів у наданні зернозбиральної техніки.

У Київській області до збирання підлягає 386,7 тис. га ранніх зернових та зернобобових культур, окрім того озимого ріпаку – 15,4 тис. га. На сьогодні ранні зернові та зернобобові культури обмолочено на площі 23,28 тис. га, намолочено 58,86 тис. тонн зерна за врожайності 25,3 ц/га. Усі сільськогосподарські товаровиробники області забезпечені необхідними для жнив матеріально-технічними ресурсами, зазначається в повідомленні КОДА.