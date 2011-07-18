Кухарі побили світовий рекорд з хот-догів

Парагвайські кухарі приготували найбільший хот-дог у світі, довжина якого склала 203,8 метра, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на аргентинський телеканал TN.

Досягнення кулінарів з Паргваю було зафіксоване в Книзі рекордів Гіннесса.

Акція, в якій взяли участь 245 кухарів, відбулася в муніципії Мар`яно Роке Алонсо неподалік столиці країни міста Асунсьйона в рамках Міжнародної сільськогосподарської виставки, яка проходила там.

Вага бутерброда з сосискою, приготованого на спеціальній газовій плиті, становила 265 кілограмів, 120 з яких припадають на сосиску і 145 - на хлібну булочку.

Після приготування хот-дога більше двох тисяч відвідувачів виставки змогли його скуштувати.

Парагвайці значно перевищили попередній світове досягнення, встановлене в іспанському місті Малага. Тоді довжина хот-дога склала 150 метрів.