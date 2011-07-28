П'яний водій збив двох дітей: 7-річна загинула, 5-річна - в лікарні

У селищі Пересічне Дергачівського району Харківської області внаслідок ДТП загинула семирічна дитина.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, ще одна постраждала – п’ятирічна дівчинка – з травмами доправлена до дитячої лікарні Харкова.

За даними правоохоронців, ДТП сталася 27 липня близько 14.20 на узбіччі ґрунтової дороги, неподалік від водоймища в селі Пересічне.

Водій автомобіля ВАЗ-2121, скоївши наїзд на дітей, спробував втекти. Правоохоронці затримали його і доставили до Дергачівського райвідділу міліції.

За словами начальника Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області Лариси ВОЛКОВОЇ, 27-річний чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За результатами наркологічної експертизи, під час ДТП він був у стані алкогольного сп’яніння.

Порушено кримінальну справу.