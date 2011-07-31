Військовий вітрильник назвали іменем останнього імператора ацтеків (фото)

30 липня до Одеси прибув навчальний корабель військово-морських сил Мексики - вітрильник "Cuauhtemoc".

Одеса - один із 16 портів на трьох континентах, які відвідає корабель в рамках навчального круїзу "Середземномор`ї-2011". Це його перший візит в Україну.

Корабель довжиною 90,5 метрів, шириною 12 метрів, осадкою 5,2 метра і площею вітрил в 2,2 тисяч квадратних метрів носить ім`я національного героя, останнього імператора ацтеків Куаутемока. Його екіпаж - кадети військово-морського училища Heroica Escuela Militar, що підготувало 25 поколінь офіцерів. У плаванні вони не тільки реалізують на практиці теоретичні знання, а й виконують місію доброї волі - просувають мексиканську культуру по всьому світу.

Навчальний корабель військово-морських сил Мексики "Cuauhtemoc" перебуватиме в Одесі по 4 серпня.

Фото Максима Скрипки / УНІАН

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