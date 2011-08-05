Кабмін схвалив цілі і завдання автотранспорту до 2015 року

Кабінет міністрів України схвалив концепцію державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

У документі визначені основні цілі та завдання програми.

За словами віце-прем`єр-міністра України Бориса КОЛЕСНІКОВА, дотримання концепції й чітке виконання програми дозволить відновити пересувний склад автотранспорту загального користування на пасажирському транспорті не менш ніж на 35%, а на вантажному автотранспорті – до 30%.

Для перевізників будуть створені рівні умови сплати податків, незалежно від форми власності, кількості автомобілів, найнятих робітників тощо. Крім того, перевізники не залежатимуть від державних субвенцій за безплатне перевезення пільговиків, яке діє в даний час, оскільки концепцією передбачена адресна виплата коштів громадянам, які користуються правом на пільговий проїзд.

Концепція також передбачає виконання окремих заходів, які дозволять зменшити аварійність на автомобільному транспорті загального користування до 30%. Такого показника планується досягти за рахунок зменшення кількості нелегальних перевізників, впровадження нових технологій, серед яких інтелектуальні транспортні системи, безготівкові розрахунки за перевезення пасажирів, а також забезпечення устаткування транспортних засобів тахографами та іншими засобами диспетчерського контролю за режимом руху і графіком роботи і відпочинку водіїв.

У міністерстві нагадали, що ухвалення концепції державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року передбачене Законом України «Про державні цільові програми».