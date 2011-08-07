На 70-річчі розстрілу польської інтелігенції в Чорному лісі (фото)

В Івано-Франківській області між селами Рибне і Павлівка Тисменицького району у Чорному лісі вшанували пам’ять польських інтелігентів, розстріляних фашистами.

Як передає кореспондент УНІАН, у заходах з вшанування пам’яті взяли участь керівники Івано-Франківської облдержадміністрації, міськвиконкому, в.о консула Генерального консульства Польщі у Львові Анджей ДРОЗД, генеральний секретар Ради охорони пам’яті боротьби та мучеництва Польщі Анджей КУНЕРТУ, голова польського Товариства культури «Пшиязнь» Луція КУБІЦЬКА, представники і родини загиблих з польських міст Ополє, Кошалін, Варшава, Краків, гості Львівської, Чернівецької областей, Великої Британії, представники духовенства та місцевої громади - всього близько тисячі осіб.

Про місце розстріляних 6 серпня 1941 року 700 представників польської інтелігенції свідчить вказівник: «1939-1945 Вшануй місце, освячене кров’ю мешканців Станіславова і околиць, замордованих гітлерівцями в 1941 році».

У лісі впорядковано 17 братських могил. В центрі меморіалу встановлено пам’ятник загиблим – Великий мармуровий Хрест, на якому зображено герб Польщі і польською та українською мовами написано «Пам’яті представників польської інтелігенції зі Станіславова та околиць, закатованих гітлерівцями у серпні 1941 року. Рада охорони пам’яті боротьби і мучеництва, Польське товариство культури «Пшиязнь» Родини 2011».

Вшанування 70-ї річниці пам’яті закатованої польської інтелігенції в Чорному лісі розпочалося службою Божою в Костелі Христа Царя в Івано-Франківську, де священики відслужили молитву за душі закатованих гітлерівцями жертв в Чорному лісі. Потім біля пам’ятника розстріляним відбулося освячення і покладання квітів і вінків представниками духовенства різних конфесій, влади Польщі та України. Пізніше пройшов віче-реквієм, на якому наголошувалося на недопущенні цих трагічних подій у майбутньому.

Після цього всі учасники перейшли в інше місце, де священики під керівництвом владики УГКЦ Софрона МУДРОГО освятили збудовану церкву-каплицю верховних апостолів Петра і Павла. А на завершення поклали квіти до обеліска, де поховані розстріляні німцями у 1941 році євреї.

Фото Тараса Кашуби / УНІАН

.Усі фоторепортажі