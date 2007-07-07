Зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою у Хмельницькій області: 3 загиблих
10:33, 07 липня 2007Разное
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Ще один - у лікарні у важкому стані
Поблизу с. Комунар Новоушицького району Хмельницької області на автодорозі “Дунаївці - Нова Ушиця” сталося зіткнення мікроавтобуса "Mercedes-Benz" з вантажним автомобілем "ГАЗ-53".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло троє осіб (водій і пасажири мікроавтобуса) та 1 особу травмовано (водій вантажівки), якого у тяжкому стані госпіталізовано до Новоушицької центральної районної лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього за добу на території країни зареєстровано 159 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 25 осіб та 198 - травмовано.
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