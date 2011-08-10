У Харкові розпочався чемпіонат із доміно серед будівельників.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

У змаганнях, які проходять на центральній алеї саду ім. Шевченка, беруть участь 32 команди – в основному представники провідних будівельних організацій міста.

Організатором змагань серед харківських будівельників виступила асоціація «Регіональне будівництво». Її керівник та голова правління ВАТ «Трест Житлобуд-1» Олександр ХАРЧЕНКО провів жеребкування команд і привітав учасників чемпіонату. Він повідомив, що переможець чемпіонату з доміно цього року отримає перехідний кубок асоціації «Регіональне будівництво».

«Торік ми започаткували традицію проведення цього чемпіонату напередодні нашого професійного свята - Дня будівельника. А цього року для переможців чемпіонату ми заснували перехідний кубок асоціації «Регіональне будівництво» з доміно. Рівно рік цей кубок перебуватиме у чемпіона, і вже завтра офіційно ми вручимо його переможцю», - сказав О.ХАРЧЕНКО.

День будівельника відзначається в Україні щорічно у другу неділю серпня.