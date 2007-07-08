”Опель” з`їхав у кювет і вдарився у бетонну трубу: загинуло четверо осіб
11:40, 08 липня 2007Разное
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Водій керував машиною за дорученням
У Полтавській області внаслідок ДТП загинуло четверо осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні близько 3.50 на 73-му км автодороги Павлоград – Олександрія у селі Підгорівка Озельщинського району автомобіль "Опель Кадет" з`їхав у кювет і вдарився у бетонну трубу.
На місці події загинули водій і троє пасажирів - жителі Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області. З`ясовано, що водій керував транспортним засобом за дорученням.
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