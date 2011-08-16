Співробітника «Беркута» насмерть збила вантажівка
18:30, 16 серпня 2011Разное
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ДТП поблизу Сімферополя
У передмісті Сімферополя загинув співробітник кримського полку міліції особливого призначення «Беркут» - на службовий мотоцикл, на якому пересувався старший сержант міліції, наїхала вантажівка.
Аварія сталася в той момент, коли міліціонер зупинився перед пішохідним переходом, пропускаючи людей, повідомили УНІАН у прес-службі головного управління МВС у Криму.
За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, якщо воно призвело до смерті людини.
Автомобілем ГАЗ-5312 керував 19-річний водій.
Загиблому міліціонерові було 23 роки.
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