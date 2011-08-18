НБУ випустить до Дня незалежності тисячу золотих монет (фото)

Національний банк України вводить в обіг із 19 серпня 2011 року пам`ятну монету "20 років незалежності України" (24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила Акт проголошення незалежності України).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Монета номіналом 100 гривень виготовлена із золота 900-ї проби масою 31,1 г, тираж - 1000 штук;

50 гривень – зі срібла 999-ї проби, масою 500 г, тираж - до 1000 штук;

5 гривень – з нейзільберу, 16,54 г, тираж - 45 тисяч штук.

На аверсі монет у центрі стилізованого кола розміщений малий Державний Герб України, а також хрестоподібне зображення вишитих рушників, між якими портрети найвидатніших фігур різних періодів історії України з написами: ЯРОСЛАВ МУДРИЙ, ТАРАС ШЕВЧЕНКО, МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ, БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

На реверсі монет номіналами 100 і 50 гривень розміщено стилізований вінок із плодів і листя калини, по колу - стилізовані орнаментальні ромби, між якими зображені літак, комбайн, судно і шахта, що символізує відповідні галузі народного господарства. На реверсі монети номіналом 5 гривень зображено стилізований вінок з плодів і листя калини.