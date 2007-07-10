Ющенко і Ласло Шойом домовились увічнити пам`ять загиблих у таборах НКВС

У Будапешті Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Угорської Республіки Ласло ШОЙОМ підписали Декларацію спільної пам’яті щодо об’єднання зусиль сторін для увічнення пам’яті жертв Другої світової війни, про поховання яких до цього часу міжнародній громадськості нічого не було відомо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО у своїй заяві після церемонії підписання сказав: «Ми солідарні у бажанні перегорнути трагічні сторінки історії – в тому числі нашої спільної історії».

Він також висловив переконання, що підписаний документ є свідченням «спільних системних цінностей» українського та угорського народів у темі збереження історичної пам’яті.

*** Українсько-угорська декларація відповідає концепції Державної міжвідомчої комісії «Громадське примирення біля могил полеглих», що передбачає втілення у життя двоетапного проекту створення в Україні збірних меморіальних кладовищ, де мають бути перепоховані десятки тисяч останків громадян Європи, які померли на території України у таборах для військовополонених впродовж 1945-1954 років.

Засадничою підставою для практичної реалізації цього загальноєвропейського проекту, до якого на сьогодні мають наміри долучитися Угорщина, ФРН та Італія, є розсекречена інформація стосовно 102 597 осіб іноземців, які загинули у таборах НКВС, та 583 місць їх поховання в Україні. Цю інформацію уряд України наприкінці травня 2004 р. передав дипломатам 28 іноземних держав.