ДТП у Києві: 10 травмованих

На Житомирському шосе в Києві сталося ДТП за участю автобуса, мікроавтобуса та вантажівки. Травмовано 10 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві.

Сьогодні о 5.14 оперативний диспетчер Головного управління МНС України в м. Києві отримав повідомлення про те, що на Житомирському шосе сталося ДТП за участю автобуса „Мерседес”, мікроавтобуса „Газель” та вантажного автомобіля „Фура-Даф”. Внаслідок ДТП отримали травми 10 осіб, на проїжджу частину дороги стався витік пального. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити виникнення пожежі. Причини ДТП та збитки наразі встановлюються.