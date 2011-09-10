У Дніпропетровську в день міста безкоштовно катають на каруселі

У Дніпропетровську в день міста всі бажаючі можуть безкоштовно покататися на каруселі, яка почала працювати на площі імені Леніна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської міськради, карусель придбану за гроші інвесторів.

За інформацією міськради, таких каруселей у світі лічені одиниці – в Парижі, Флоренції, Лос-Анджелесі.

Двоярусна, розписана вручну карусель, створена за індивідуальним проектом спеціально для Дніпропетровська всесвітньо відомою компанією. Близько 2 тисяч лампочок підсвічують конячок і слоників, левів і жирафів, створюючи ілюзію руху навіть тоді, коли карусель стоїть.

Її вартість з доставкою і монтажем обійшлася інвесторам у більш ніж 600 тисяч доларів.

Вхідний квиток на карусель коштує 20 гривень за 3 хвилини катання (12 кіл), але в день міста всі жителі можуть покататися безкоштовно.

Дніпропетровськ відзначає День міста 10-11 вересня.