У Франції зірвали рекордний джекпот – 162 мільйони євро

У Франції встановлено новий рекорд виграшу в лотерею. Як повідомляє France Info, власником 162 мільйонів 256 тисяч 622 євро став житель департаменту Кальвадос у Нижній Нормандії.

Поки переможець розиграшу лотереї EuroMillions, в якому взяли участь 40 мільйонів покупців лотерейних квитків, поки не заявив права на виграш.

Успіх французу принесло поєднання чисел 9, 28, 30, 32, 49, а також два так звані щасливі номери - 9 і 10, зазначає Лента.ру. Щоб стати володарем джекпоту, у новоспеченого мільйонера був один шанс з 116 мільйонів. Тепер у француза є 60 днів, щоб забрати свій виграш.

Щоб одержати свої 162 мільйони євро, жителю Нормандії потрібно звернутися до національної лотерейної компанії Francaise des Jeux і пред`явити виграшний квиток. Після підтвердження права на отримання грошей мільйонеру видадуть чек на виграну суму, прокатають Парижем на лімузині, поведуть пообідати до ресторану і нададуть можливість переночувати в замку. Всі ці розваги сплатить Francaise des Jeux.

Крім чека на виграну суму французу також вручать "паспорт переможця", куди він зможе вклеїти свою фотографію і вписати особисті дані. У "паспорті" також наведено поради мільйонеру-початківцю і невеликий словничок, який допоможе йому розібратися в деяких нових для себе фінансових термінах.

Попередній рекорд виграшу в EuroMillions у Франції було встановлено в 2009 році, коли 15 власників лотерейних квитків розділили джекпот у розмірі 100 мільйонів євро. Європейський же рекорд виграшу в EuroMillions на сьогодні становить 185 мільйонів євро. Цю суму в липні 2011 року виграла пара з Шотландії.

У EuroMillions грають у Франції, Великій Британії, Бельгії, Португалії, Іспанії, Ірландії, Австрії, Люксембурзі і Швейцарії. Розиграші проводяться щотижня.