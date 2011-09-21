У Криму не розминулися дві маршрутки і вантажівка: 12 поранених

У Криму в результаті зіткнення двох мікроавтобусів і вантажівки постраждали 12 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби Кримського управління МНС, аварія сталася у другій половині дня 20 вересня в районі сімферопольського села Зарічне.

«За попередніми даними, винуватцем аварії став водій маршрутки "Мерседес", який не зупинився перед пішохідним переходом і на швидкості влетів у вантажівку "Вольво", що стояла попереду. Та, у свою чергу, зачепила мікроавтобус "Богдан", водій якого пропускав пішоходів», - зазначається в прес-релізі.

«Мерседес» виконував нерегулярні перевезення. У момент аварії в мікроавтобусі перебували 14 пасажирів і водій, 4 пасажирів (за даними ДАІ - трьох росіянок і українку, за даними МНС - чотирьох росіянок) госпіталізовано, ще 8 одержали незначні травми.