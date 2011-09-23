У Сумській області з монастиря вкрали запаси картоплі – більш як тонну.

Як повідомили УНІАН у секторі зі зв`язків із громадськістю управління МВС України в Сумській області, до Путівльського райвідділу міліції звернувся виконуючий обов`язки наставника монастиря. Він розповів правоохоронцям, що з церковної прибудови викрадено близько тонни картоплі.

Під час оперативно-розшукових дій з`ясувалося, що пізно ввечері двоє друзів, 24 і 27 років, зустрілися в місті, і в пошуку пригод прийшли до монастиря. Ні монастир, ні його територія не охороняються, тому ніхто молодим людям перешкод не чинив. Вони підійшли до сараю, де навіть двері не були замкнені, і знайшли там запаси картоплі, які вирішили викрасти, щоб потім продати.

«Працюючи» всю ніч, грабіжники зуміли вивезти на гужовому транспорті більше половини запасів. Через день в сараї одного з учасників крадіжки правоохоронці знайшли картоплю.

Згідно з ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) чоловікам може загрожувати до шести років позбавлення волі.