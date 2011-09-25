Яхта з російсько-українським екіпажем вийшла у дві навколосвітні подорожі

З Севастополя у навколосвітнє полярне плавання під вітрилами в неділю ввечері вирушила яхта «Скорпіус» з російсько-українським екіпажем на борту.

Як передає кореспондент УНІАН, капітан і власник яхти росіянин Сергій НІЗОВЦЕВ в інтерв`ю журналістів перед початком урочистої церемонії проводів повідомив, що мета і завдання плавання – «здійснити два полярні навколосвітні плавання, навколо Антарктики і навколо Арктики, встановити кілька рекордів. Крім того, ми виконуємо кілька наукових завдань».

Відповідаючи на запитання, які саме рекорди планується встановити, С.НІЗОВЦЕВ сказав: «Якщо нам вдасться, і дозволить крижана обстановка, ми зайдемо на 77 градусів південної широти, в море Роса. Якщо все буде так, як ми плануємо, ми здійснимо дві полярні навколосвітки за один календарний рік – з вересня поточного року по вересень наступного року (мається на увазі обійти Антарктиду, піднятися на північ і обійти Арктику – УНІАН)».

Капітан також повідомив: «Ну і по довжині маршруту – 70 тисяч морських миль, і тривалість експедиції 2,5 року – це досить багато. Думаю, що в деякому сенсі ми до історії яхтового спорту увійдемо».

За словами С.НІЗОВЦЕВА, із самого початку він планував підібрати саме багатонаціональний екіпаж. «І зупинився на російсько-українському варіанті, чотири на чотири (один член екіпажу – кок - жінка)».

Він додав, що «за останні 20 років політики наших держав зробили все можливе і неможливе, щоб наші два великі народи було роз`єднано. І якщо в результаті цієї експедиції хоч би один відсоток тих, хто почує, що у нас відбулося, саме в такому, російсько-українському форматі, відчує гордість за два братські народи, я вважатиму своє завдання виконаним».

Бюджет експедиції становить 2 млн. євро. «Гадаю, що впишемося, якщо не буде надзвичайних ситуацій», - припустив С.НІЗОВЦЕВ.

За його інформацією, заправки пальним планується здійснити на Канарських островах, в аргентинських портах, в Чилі. «У січні планується заправитися на російській станції «Мирний» (90 градусів східної довготи). Ми розраховуємо дозаправитися з борту російського наукового судна «Академік Федоров».

Разом з тим, як підкреслив капітан, «розраховуємо велику частину маршруту пройти під вітрилом, і лише там, де необхідно – включатимемо двигун».

Автономність плавання яхти складає 2,5 тисячі морських миль, вона оснащена сучасним устаткуванням, зокрема рятувальним. «Я думаю, що з безпекою у нас все добре. На борту кваліфікований екіпаж, сподіваюся, що позаштатних ситуацій не виникне, а якщо трапляться, то постараємося з честю вийти з них», - сказав С.НІЗОВЦЕВ.

Учасники експедиції планують побувати в українських полярників на станції «Академік Вернадський», везуть їм, зокрема, коньяк українського виробництва.

Як повідомив журналістам перший заступник глави Севастопольської держміськадміністрації Сергій САВЕНКОВ, в Севастополі екіпаж яхти забезпечили продуктами харчування та всмм необхідним. «Екіпаж одержав українське сало, фрукти, овочі, провізію, севастопольське вино, сувеніри міста-героя Севастополя», - зазначив чиновник.

У церемонії проводів яхти взяли участь представники командувань Військово-Морських Сил України і Чорноморського флоту Росії, військові оркестри двох флотів.

Повернення «Скорпіуса» до Севастополя заплановано на березень 2013 року.