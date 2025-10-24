Наразі відомо про шістьох постраждалих внаслідок атаки.

Російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого було пошкоджене цивільне підприємство та автобаза, є поранені.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Ігор Терехов, Індустріальний район Харкова був атакований двома КАБами. Згодом стався повторний удар по цьому ж району.

"На одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство, є поранені. Пошкоджені кілька авто, пожежа", - заявив він.

Міський голова повідомив про двох постраждалих, утім зауважив, що під завалами ще можуть бути люди. Потім він заявив, що кількість постраждалих зросла до трьох.

Згодом Терехов уточнив, що одне з влучань сталося по автобазі, пошкоджені понад 20 машин. Друге – по цивільному підприємству.

"Троє постраждалих, одну людину госпіталізовано. Триває гасіння пожежі", - написав міський голова.

Крім того, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові, попередньо, зафіксовано чотири влучання ворожих КАБ.

Пізніше він поінформував, що вже відомо про шістьох постраждалих від ворожого удару по Індустріальному району Харкова.

"Серед них – 69-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Бригади лікарів на місці, надають усю необхідну допомогу", - додав очільник ОВА.

За уточненою інформацією, яку озвучив Терехов, Харків був атакований п'ятьма КАБами. На одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки – вибиті вікна.

Масований артилерійський удар по Херсону: деталі

Сьогодні, 24 жовтня, російські загарбники завдали масованого артилерійського удару по Херсону, внаслідок якого троє людей загинули, ще 14 поранено.

Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.

Серед постраждалих через обстріл – 16-річний хлопець та дівчата 15 та 17 років.

