Угорщина шукає шпаринку в американських санкціях для отримання російської нафти.

Угорщина шукає спосіб обійти санкції США щодо російських нафтових компаній, заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Віктор Орбан повідомляє Reutrers.

"Ми працюємо над тим, як обійти ці обмеження", - сказав Орбан, не розкривши деталей угорських планів обходу нових американських обмежень.

У цьому контексті видання нагадує, що нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, загальною потужністю 14,2 млн тонн нафти на рік, залежать від російської нафти, що транспортується трубопроводом "Дружба".

Журналісти додають, що минулого року MOL зіткнулася з проблемами з поставками, коли Україна ввела санкції проти "Лукойлу". Компанія уклала угоди про набуття права власності на відповідні обсяги сирої нафти на кордоні між Білоруссю та Україною, щоб забезпечити безперебійність поставок.

Санкції США проти Росії

Міністерство фінансів США оголосило про перші за часів президентства Дональда Трампа санкції проти Росії. Під обмеження потрапили "Роснефть", "Лукойл" та їхні дочірні компанії. Нові обмеження вдарили по котируванням акцій російських нафтових гігантів. Цінні папери були серед лідерів падіння на біржі.

Після оголошення про санкції США стосовно "Роснефти" та "Лукойла" індійські НПЗ, які є одними з ключових клієнтів РФ, заявили, за неофіційною інформацією, про готовність відмовитися від російської нафти. Інший топ-покупець російської нафти - Китай - теж оголосив про призупинення закупівлі російської нафти.

Втім деякі російські чиновники у неофіційних розмовах переконують, що Трамп може передумати і шукають способи пом'якшити удар від санкцій.

