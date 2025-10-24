Водночас поки що обсяг коштів, доступних європейським стартапам у сфері військових технологій, залишається незначним.

Вторгнення Росії в Україну, напружені відносини між США і Європою та зростаюча стурбованість з приводу Китаю призвели до бурхливого зростання і розвитку військово-технологічних стартапів у Європі. При цьому раніше багато підприємців і уявити собі не могли роботу над військовими проектами або проектами у сфері безпеки, пише The Wall Street Journal.

"Інвестувати в оборону було гірше, ніж займатися порносайтами", - сказав Карл Розандер, серійний підприємець зі Швеції, який раніше створював стартапи в галузі електронної комерції та подкастів, перш ніж торік узяв під контроль компанію Nordic Air Defence, що виробляє недорогі перехоплювачі дронів.

За даними аналітиків Dealroom.co та Інвестиційного фонду НАТО, обсяг венчурних інвестицій у європейські стартапи, що спеціалізуються на обороні, безпеці та стійкості, цьогоріч перевищить 8 мільярдів доларів, порівняно з минулорічними 5,4 мільярда доларів та менш ніж 500 мільйонів доларів у 2015 році.

За цим підйомом стоїть поєднання грошей і страху. У червні уряди країн НАТО пообіцяли більш ніж подвоїти свої витрати на оборону і безпеку, і інвестори бачать у цьому можливість.

Водночас обсяг коштів, доступних європейським стартапам у сфері військових технологій, залишається незначним порівняно з трильйонами доларів, необхідними для забезпечення європейської безпеки, і поки недостатній для фінансування швидкого зростання компаній на ранніх стадіях, кажуть засновники та фінансисти:

"Відсутність у Європі одного великого клієнта також стримує новачків у сфері оборонних технологій. Американські стартапи у сфері безпеки останніх років, включно з Palantir і Anduril, виграли від контрактів із Пентагоном, який контролює величезний бюджет. У Європі військові витрати і витрати на безпеку розподілені між більш ніж 30 країнами, кожна з яких має свої пріоритети і терміни".

Раніше європейські інженери та підприємці прагнули до США через щедре фінансування та любов до інновацій. Однак американські правила національної безпеки обмежують іноземне володіння або контроль над військовими підприємствами чи секретними технологіями.

Тому європейські технічні фахівці, які дбають про безпеку, дедалі частіше вважають за краще залишатися на місці і допомагати захищати свою батьківщину, зазначає WSJ.

"Лідери оборонних стартапів керуються не просто опортунізмом, а переконаністю", - сказав Стен Тамківі, естонський серійний підприємець і партнер фонду Plural Platform, що інвестує в цей сектор.

Водночас Маркус Федерле, німецький венчурний капіталіст, який створює фонд Tholus Capital, що спеціалізується на оборонних технологіях і технологіях підвищення стійкості, зазначив, що європейці були приголомшені подіями цього року, але зміна мислення залишається обмеженою.

"Оборона все ще дуже нова для Європи", - сказав він. Він бачить зростаючий інтерес, але зазначає, що угоди укладаються повільно, і "системі потрібно більше грошей".

Захід готується до війни

Як писав Forbes, незважаючи на найпотужнішу армію у світі, величезний флот і повітряні сили, Сполучені Штати відстають у сфері безпілотних авіаційних систем - технології, яка вже визначає успіх на полі бою. Війна дронів - це перегони, які Америка не може дозволити собі програти, і уроки України стають для Вашингтона дороговказною зіркою.

А офіцер ВПС Британії зазначав, що винищувачі п'ятого покоління тепер є необхідним мінімумом для захоплення навіть короткочасного контролю над небом у сучасній повітряній війні в умовах боротьби з дронами.

