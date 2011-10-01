Діти знайшли набої і розпалили багаття

01:04, 01 жовтня 2011
Разное
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... а потім прибіг голова сільради

У селі Ташлик Смілянського району Черкаської області сільський голова відібрав у школярів понад 200 патронів до зброї часів Другої світової війни.

Як повідомили кореспондента УНІАН у центрі пропаганди Управління МНС в Черкаській області, учні 6-7 класів Ташлицької загальноосвітньої школи знайшли патрони поблизу річки Гнилий Ташлик. Про свою знахідку вони не повідомили дорослих.

Діти розпалили багаття та почали кидати туди патрони. На вибухи, що почали лунати в селі, першим відреагував сільський голова. Розшукавши дітей, він вилучив у них та передав рятувальникам 211 патронів.

Рятувальники викликали на місце пригоди піротехнічну групу управління МНС для обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.

 

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