Діти знайшли набої і розпалили багаття

У селі Ташлик Смілянського району Черкаської області сільський голова відібрав у школярів понад 200 патронів до зброї часів Другої світової війни.

Як повідомили кореспондента УНІАН у центрі пропаганди Управління МНС в Черкаській області, учні 6-7 класів Ташлицької загальноосвітньої школи знайшли патрони поблизу річки Гнилий Ташлик. Про свою знахідку вони не повідомили дорослих.

Діти розпалили багаття та почали кидати туди патрони. На вибухи, що почали лунати в селі, першим відреагував сільський голова. Розшукавши дітей, він вилучив у них та передав рятувальникам 211 патронів.

Рятувальники викликали на місце пригоди піротехнічну групу управління МНС для обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.