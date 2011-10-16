П'яний водій з Вінниці сяде на 10 років за смерть трьох пішоходів

Ленінський районний суд Вінниці засудив до 10 років позбавлення волі 26-річного жителя Вінниці, який 17 травня, перебуваючи за кермом автомобіля, на смерть збив трьох пішоходів.

Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, суд визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей.

Зокрема, суд встановив, що на момент аварії засуджений перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння і перевищив допустиму швидкість руху автомобіля в населеному пункті більш ніж на 70 км/ч.

Суд також зобов`язав винуватця аварії відшкодувати родичам загиблих матеріальні і моральні збитки на загальну суму близько 1,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня близько 0.05 у Вінниці автомобіль «Hyundai Tucson» на великій швидкості виїхав на тротуар і смертельно травмував трьох людей - двох 21-річних дівчат та 22-річного хлопця.