Британський пілот загинув на гонках у США

Британський пілот Ден Вілдон помер у лікарні від травм, отриманих у великій аварії, що сталася під час гонки фінального етапу американської серії "Індікар" в Лас-Вегасі, повідомляє Associated Press.

Загалом в аварії постраждали 15 машин, деякі з яких горіли.

Машина 33-річного британця злетіла, вдарившись в іншу, і розбилася об стіну після другого повороту траси. Вілдона доставили в госпіталь вертольотом.

Гонщик, який у разі перемоги заробив би 5 мільйонів доларів, уже перемагав у серії "Індікар" в 2005 році, а також двічі виграв престижну гонку "500 миль Індіанаполіса" (в 2005 і 2011 роках), зауважує РІА "Новости".