У Львові зник цілий арсенал зброї - чому нікого не відправили у відставку?

Випадок безпрецедентний! Скандальний! Катастрофічний! У мирний час, зі складів (чи збройових кімнат?) Львівського державного університету внутрішніх військ зникло!!! 140 пістолетів Макарова, автомати, гвинтівки і навіть кулемет!

Це той випадок, коли вся Рада безпеки і оборони України на чолі з Президентом країни, главою СБУ, міністром МВС, головним військовим розвідником, зі всією своєю професійною челяддю, вже давно повинні днювати і ночувати в Львові - з єдиним завданням: повернути зброю на склад, а винних судити за важкий кримінальний злочин, за дії, що загрожують основам державності країни.

У радянські часи чергові генерали навіть старого і хворого Генерального секретаря Леоніда Брежнєва розбудили б посеред ночі, щоб повідомити страшну новину про зникнення цілого арсеналу зброї, якою можна озброїти банду, батальйон, посилений важкою стрілецькою зброєю. А величезним збройним силам СРСР оголосили б бойову тривогу, на Луб'янці вікна б горіли всю ніч, а стратегічні ракети перенацілили б на США.

По суті, кримінал оголосив державі війну, почав масово озброювати відморозків. Можна припустити, що «якісь темні сили» організовують паралельні з легітимними військовими структурами незаконні, озброєні формування з невідомими нам цілями і завданнями.

140 пістолетів, автомати, кулемет. Де сьогодні «гуляє» ця зброя? Схоже, що «справа була поставлена на потік». А це означає, що до крадіжки зброї було залучено багато людей. Можливо, сотні, може більше, - тисячі. А найстрашніше, що злочинці, схоже, люди в міліційних погонах.

Будь-який офіцер знає, як охороняється зброя в частині, у військовому учбовому закладі. І чудово розуміє всю міру відповідальності за збереження зброї і боєприпасів. Ці правила вистраждані величезним досвідом війни, кров'ю тисяч людей, які загинули через безвідповідальність командирів і начальників.

Значить, злодії були упевнені в своїй безкарності, в тому, що у них є «дах», захист. Тому не йдеться про непрофесіоналізм. Це зрада інтересам країни, це порушення присяги, ганьба, цинізм мерзотників у погонах, які займаються бізнесом на крові своїх громадян.

Строгі армійські інструкції вимагають перевірок у збереженні зброї і боєприпасів. Цей контроль строго документуються, він формалізований з точністю до крапки, коми. Сотні офіцерів, починаючи з військовослужбовців Львівського університету внутрішніх військ до представників міністерства, у тому числі й представники СБУ, ставили свої підписи, запевняли нас із вами, в тому, що зброя на місці, зберігається. А насправді зброї на складах не було.

Зброю, як відомо, створюють для того, щоб вбивати, калічити. Хто сьогодні з державних мужів візьме на себе відповідальність за те, що зникла зброя не буде використана зі злим наміром, як знаряддя злочину!? Хто із силовиків дасть гарантії того, що з цієї зброї не буде вбито вашого друга, брата, дитину, дружину, батька?

Це безпрецедентний випадок, це трагедія. Адже патріотизм – це коли тобі боляче за країну, в якій ти живеш. Відповідальні міністри і глава СБУ дали зелене світло тим, хто бажає в нас стріляти за гроші або просто так, для задоволення.

Якщо негайно, терміново, беззастережно, президент Віктор Янукович не відправить у відставку, і не притягне до відповідальності главу СБУ Валерія Хорошковського і міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова, то в світі про Україну говоритимуть як про країну, яка масово озброює злочинців, як про країну, від якої виходять кримінальні загрози. Ну а для нас, хто живе в цій країні, це означає, що вони не можуть гарантувати нашу безпеку. Так заради чого ми повинні їх годувати?

Віктор Тимошенко