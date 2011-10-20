Вперше в історії Франції президент став батьком

Карла Бруні, дружина французького президента Ніколя Саркозі, в середу народила дочку.

Це їх перша спільна дитина. 56-річний Саркозі має трьох синів від двох попередніх шлюбів, у Бруні теж є син Орельєн.

У середу вдень президент приїжджав до лікарні підтримати свою 43-річну дружину, проте потім мусив вирушити до Франкфурта на переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Ніколя Саркозі - перший в історії Франції президент, який став батьком у період, коли він перебуває при владі, зауважує Радіо Свобода.

З колишньою моделлю і співачкою Карлою Бруні Ніколя Саркозі познайомився 2007 року, на початку 2008-го вони побралися, пише РІА "Новости". Бруні неодноразово давала зрозуміти, що хоче народити Саркозі дитину. У грудні 2010 року під час офіційного візиту президента до Індії перша леді просила служителя Тадж Махалу помолитися, щоб у неї народився син.

Раніше знайомі дружини президента повідомляли, що вона проти появи в пресі фотографій її майбутньої дитини. Зі свого боку, представники Єлісейського палацу заявили, що офіційної інформації про поповнення в родині глави держави не буде.