У Києві відкрили пам'ятник білоруському письменнику (додані фото)

У Києві урочисто відкрито пам`ятник білоруському письменнику Володимиру Караткевичу.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник встановлено на вулиці Михайла Коцюбинського поряд з Посольством Білорусі в Україні.

«Особа Володимира Караткевичає знаковою як для Білорусі, так і для України», - сказав міністр культури України Михайло КУЛІНЯК під час офіційної церемонії.

У свою чергу, міністр культури Білорусі Павло ЛАТУШКО вважає, що в білоруській і українській літературі складно знайти іншу особу, яка б так об`єднувала білоруський і український народи.

«Володимир Караткевич закінчив Київський університет. Працював вчителем на Київщині, а його відомий нарис «Земля під білими крилами» вперше побачив світ українською мовою», - зазначив білоруський міністр.

Пам`ятник В.Караткевичу створено білоруськими скульпторами Костянтином СЕЛІХАНОВИМ, Олегом ВАРВАШЕНЯ і архітектором Олександром КОРБУТОМ.

Довідка УНІАН. Пам`ятник В.Караткевичу в Києві було встановлено на виконання домовленості президентів Білорусі й України. Раніше в Мінську біля Посольства України в Білорусі було відкрито пам`ятник Тарасу Шевченку.

Фото Олександра Синиці / УНІАН

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