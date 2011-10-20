У Києві відкрили пам'ятник білоруському письменнику (додані фото)
По обміну за пам`ятник Шевченкові
У Києві урочисто відкрито пам`ятник білоруському письменнику Володимиру Караткевичу.
Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник встановлено на вулиці Михайла Коцюбинського поряд з Посольством Білорусі в Україні.
|Посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко, міністр культури Білорусі Павло Латушко і міністр культури України Михайло Кулиняк під час урочистого відкриття пам`ятника відомому білоруському письменникові й діячеві культури Володимиру Короткевичу
«Особа Володимира Караткевичає знаковою як для Білорусі, так і для України», - сказав міністр культури України Михайло КУЛІНЯК під час офіційної церемонії.
У свою чергу, міністр культури Білорусі Павло ЛАТУШКО вважає, що в білоруській і українській літературі складно знайти іншу особу, яка б так об`єднувала білоруський і український народи.
«Володимир Караткевич закінчив Київський університет. Працював вчителем на Київщині, а його відомий нарис «Земля під білими крилами» вперше побачив світ українською мовою», - зазначив білоруський міністр.
Пам`ятник В.Караткевичу створено білоруськими скульпторами Костянтином СЕЛІХАНОВИМ, Олегом ВАРВАШЕНЯ і архітектором Олександром КОРБУТОМ.
Довідка УНІАН. Пам`ятник В.Караткевичу в Києві було встановлено на виконання домовленості президентів Білорусі й України. Раніше в Мінську біля Посольства України в Білорусі було відкрито пам`ятник Тарасу Шевченку.
Фото Олександра Синиці / УНІАН