Судові пристави виявили, що боржник став жінкою

Після тривалих пошуків мешканця Самари (РФ), оголошеного в розшук за несплату аліментів, судові пристави виявили, що за час розшуку він... став жінкою.

За словами прес-секретаря управління Федеральної служби судових приставів Самарської області, які наводить агентство РІА "Новости", неназваний житель Самари почав ухилятися від сплати аліментів на утримання дитини кілька років тому, але зловили його тільки цієї осені.

Повідомляється, що хоча зміна статі ускладнила пошуки, чоловік пішов на цей крок не через борги, а з особистих причин.